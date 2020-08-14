Уфа, , 11:31 — REGNUM Кинотеатры в Башкирии откроются не ранее 1 сентября. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба региона. В результате было принято решение о переносе даты их открытия на более поздний срок (не раньше 1 сентября) в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что библиотеки и музеи Башкирии работают в штатном режиме. Театры также начали подготовку к новому сезону.

Читайте ранее в этом сюжете: SARS-CoV-2 в Японии: более 1000 зараженных за сутки