Ольхонский район, Иркутская область, , 11:16 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовали результаты мониторинга качества водоёмов в местах массового отдыха жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в некоторых муниципалитетах установлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям.

В их числе Иркутское водохранилище, река Ангара, заливы Якоби и остров Юность в Иркутске, а также некоторые заливы и бухты озера Байкал в Ольхонском районе. Это залив Мухор в районе деревни Шида, бухты «Зуун Хагун» и Куркутская и Сарайский залив.

«Купание в указанных водоёмах может являться фактором риска для здоровья населения», — отметили в управлении.

В связи с этим специалисты рекомендовали не использовать водоёмы, не соответствующие санитарным правилам и требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вблизи острова Ольхон в акватории Байкала было обнаружено нефтяное пятно, образовавшееся в результате разлива топлива из накренившегося корабля.

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