Москва, , 11:15 — REGNUM Правоохранительные органы России пресекли канал незаконного вывода денег из страны. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, пресечена деятельность организованной преступной группы. По предварительным данным, за рубеж выведено несколько миллиардов рублей.

По версии следствия, подозреваемые лица переводили деньги со счетов подконтрольных организаций на банковские счета нерезидентов РФ, которые занимались торгами на бирже в Казахстане и Киргизии.

Для выполнения денежных переводов злоумышленники предоставляли в финансовые организации недостоверные сведения о целях и назначении переводов.

Правоохранительные органы провели более 20 обысков в офисах и по месту проживания фигурантов. Изъяты электронные носители информации, документы и иные предметы. Задержан организатор группы.