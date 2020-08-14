Минск, 14 августа 2020, 11:15 — REGNUM Адвокаты задержанного бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико уже неделю не могут встретиться со своим подзащитным. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
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По его словам, не пускают «по техническим причинам». Лаевский подчеркнул, что «такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов». Он добавил, что на имя генерального прокурора республики снова была подана жалоба, в которой адвокаты потребовали принятия срочных мер в связи со сложившейся ситуацией.
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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года «в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям». Напомним, он является фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путём. Под следствием также находится его сын Эдуард Бабарико, возглавлявший избирательный штаб банкира.
В июле ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации его в качестве кандидата в президенты республики.
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