Ставрополь, , 11:15 — REGNUM В 2020 году XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проходит в условиях пандемии коронавируса. С целью предотвращения массового заражения участников мероприятия, а их около 4 тыс. человек, три смены форума проводятся в онлайн-режиме. И лишь четвертая смена станет очной, сообщили 14 августа в пресс-центре форума.

При этом уже известно, кто сможет попасть в число счастливчиков, которые поучаствуют в этой офлайн-смене. Она состоится в сентябре у подножия горы Машук в Пятигорске.

По данным организаторов участники всех предыдущих трех смен будут получать баллы за свою активность. Тех, кто наберет наибольшее количество, пригласят на IV офлайн-смену.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный форум «Машук» стартовал 10 августа. Он проходит в четыре смены. Наиболее активный участник форума получит в качестве приза автомашину Lada Granta от генерального партнера мероприятия ПАО «Россети Северный Кавказ». Помимо этого, будут по традиции распределены гранты на социальные проекты, которые предоставят участники.

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