Москва, , 11:13 — REGNUM Стоимость размещения российских туристов в отелях Турции, расположенных в курортных зонах, снижена более чем на 20%. Об этом заявил гендиректор туроператора TUI России Тарас Демура, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В августе 2020 года цены на турецкие отели находятся в среднем на уровне июня 2019 года. Тогда средняя цена тура в Турцию находилась на уровне $650 на человека, в августе 2020 года — $500−560.

Сейчас тур в Турция на неделю на двоих в отеле 5* all inclusive стоит 90 — 150 тыс. рублей, авиаперелёт плюс страховка. Туроператоры предполагают, что до конца ноября 2020 года в Турцию приедут порядка 1,2 млн туристов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в турецкой Анталье открылись порядка 60% отелей.

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