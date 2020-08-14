Мурманск, , 11:12 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено 64 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 11 720.

По данным статистики, за сутки скончались двое пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 109.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе ежедневный темп прироста больных COVID-19 в Мурманской области по сравнению с июлем стал ниже в шесть с половиной раз.