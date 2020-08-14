Псков, , 11:19 — REGNUM За последние сутки в Псковской области лабораторно подтвердили 39 новых случаев коронавирусной инфекции. Это немного больше, чем двумя днями ранее, но заметно больше того, что было зафиксировано еще 10 августа (19 случаев).

Общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Псковской области на 14 августа составляет 4109 случаев. Из числа ранее заболевших за сутки выписаны 25 человек, общее число выздоровевших — 2900 человек.

За последние 24 часа подтверждена еще одна жертва COVID-19, в общей сложности от болезни как непосредственной причины умерло 59 человек.

На данный момент в регионе проведено 72 086 исследований на коронавирус, в том числе 738 — за последние сутки.

Сегодня в Пскове состоится заседание областного оперативного штаба, на котором обсудят возможность перехода региона на третий этап снятия ограничений.

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