Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга планирует получить платные парковки в муниципальную собственность. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

В эфире портала «Е1» мэр сказал, что список парковок с соответствующими документами уже направлен в свердловское министерство госимущества. Кроме того, в городе может появиться новая административная комиссия, которая сможет штрафовать жителей, не желающих платить за платное парковочное место.

«Сегодня мы живем на диком рынке, где нет ни благоустройства, ни порядка, ни ответственности», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уже несколько лет не могут организовать межведомственное взаимодействие, необходимое для выписки штрафов за нелегальное использование платной парковки.

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