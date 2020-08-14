Уфа, , 11:12 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в Башкирии зафиксировали смерть 26-и пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе было выявлено 37 граждан, инфицированных коронавирусом. А всего было выявлено 7234 фактов заражения этой инфекцией. При этом 6292 человек с ней справились, в том числе в минувшие сутки — 569 граждан.

Лечение продолжают 916 человек, в том числе 160 пациентов находятся в больницах, а 756 — на дому.

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