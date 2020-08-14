Москва, , 11:10 — REGNUM За минувшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 114 пациентов. Об этом 14 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 498.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5065 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 912 823.

При этом указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 722 964 человек, 6568 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 31,9 млн.