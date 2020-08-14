Красноярск, , 11:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 120 носителей коронавируса, за весь период — 14 932. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в оперативном штабе региона.

По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 0,8%.

Выздоровели ещё 67 человек, за весь период число выздоровевших в регионе достигло 12 411.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, за весь период — 383.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом с начала пандемии регистрировались во всех территориях Красноярского края.

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