Пенза, , 11:07 — REGNUM В Пензенской области по информации на 14 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7208 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 52 жителя региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели 6716 пензенцев, за сутки — 148 пациентов. С момента наблюдения скончались 94 человека. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 69-летнюю женщину, имевшую хронические заболевания, осложнявшие лечение. О погибшей проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по оперативной информации на 13 августа в Пензенской области под наблюдением врачей оставались более 3,3 тыс. человек, сняли с коронавирусного учета свыше 26,6 тыс. пензенцев.

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