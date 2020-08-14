Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило выявленные случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 126 и 86. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 14 августа, в Ульяновской области официально выявлено 10 526 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 86.

Переболели COVID-19 в регионе 7583 человека, из них за сутки выписаны 126 человек. Таким образом, в настоящее время выздоровели более 72% от общего числа заболевших.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области умерли 73 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют поэтапно возвращать в профильный режим работы больницы, которые ранее перепрофилировали под приём пациентов с коронавирусом. В первую очередь это коснётся учреждений, где небольшое число пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области свободно 40% коек для пациентов с COVID-19