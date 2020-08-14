Волгоград, , 11:01 — REGNUM Ещё 97 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 14 августа в региональном оперативном штаб.

В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2548 взрослых и 76 детей. Всего в регионе подтверждено 10 480 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 6737 человек, 68 пациентов выписаны за сутки.

Зарегистрировано ещё два летальных исхода. Таким образом, в Волгоградской области скончались 77 пациентов с подтверждённым коронавирусом.