Курган, , 10:55 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где вновь выявлено за сутки 12 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 14 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2601 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 14 августа излечились от коронавирусной инфекции 2200 человек, 13 пациентов с COVID-19 скончались.