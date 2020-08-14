Найроби, , 10:58 — REGNUM Высокопоставленный чиновник в министерстве здравоохранения Кении скончался от осложнений COVID-19. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на медицинские источники.

Покойный Камау Мугенда был вторым ответственным лицом в кенийском медицинском Научно-исследовательском институте, который курирует программы испытания вакцин от SARS-CoV-2 в восточноафриканской стране.

По информации журналистов телерадиокомпании, более чем 450 работников министерства здравоохранения Кении заразились коронавирусом.

Как сообщают официальные лица министерства, по меньшей мере три медицинских работника — врач и две медсестры — умерли от осложнений COVID-19, и Камау стал четвертым погибшим в министерстве.

В Кении за последние недели резко возросло число случаев заражения коронавирусом. Несмотря на введение жестких мер по борьбе с вирусом, число зараженных за последние дни увеличилось более чем вдвое. Более 28 000 человек были инфицированы и 450 человек умерли после заражения вирусом в стране.

Медицинские работники в Кении ранее заявляли о планах объявить забастовку из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

В правительстве Кении тем временем расследуют исчезновение оборудования и денежных средств, пожертвованных на борьбу с распространением коронавируса в стране. Незаконное присвоение средств фонда по борьбе с пандемией вызвало массовые дебаты в стране, экономика которой столкнулась с серьезными последствиями пандемии.

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