Казань, , 11:07 — REGNUM В Татарии по состоянию на 14 августа заражены коронавирусом 6018 человек, за сутки инфицированы еще 30 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 4887 человек, за сутки — 31 житель республики. Скончался с момента наблюдения 51 пациент.

Среди новых случаев инфицирования 26 человек получают медпомощь на дому, четверых госпитализировали. По возрасту наибольшее число заразившихся от 30 до 50 лет — 12 человек, двое несовершеннолетних. В столице республики подтверждено 20 тестов на COVID-19 за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии членов центральной и участковых избирательных комиссий перед осенними выборами застрахуют на 500 тыс. рублей. Такая мера — прекрасная поддержка для всех, кто работает в комиссиях во время пандемии.

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