Москва, , 10:53 — REGNUM Предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву обсудили главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили совместные мероприятия в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Собеседники рассмотрели также работу над решениями совместной правительственной комиссии.

Главы МИД России и Узбекистана обменялись мнениями по вопросам безопасности в Туркестане с учетом ситуации в Афганистане.

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