Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших в 5,5 раза превысило выявленные случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 186 и 34. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 14 августа, в Чувашии лабораторно подтверждено 7213 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 34.

В настоящее время выздоровели 68,36% пациентов, или 4931 человек, из них за последние сутки — 186. Продолжают лечение 2216 человек.

Новых летальных исходов нет, всего в Чувашии скончались 66 пациентов с COVID-19.

Ранее в рамках реализации программы по медицинской реабилитации жителей республики, переболевших COVID-19, в городской клинической больнице № 1 в Чебоксарах начался прием пациентов. Реабилитация проводится мультидисциплинарной бригадой, в которую входят терапевт, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры и медицинский психолог.

Как отмечает заместитель главного врача по терапии Людмила Белоглазова, коронавирусная инфекция в первую очередь поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, поэтому целью реабилитации является восстановление этих функций.