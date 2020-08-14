Москва, , 10:45 — REGNUM Станцию метро «Рижская» метро Москвы закроют на год. Об этом 14 августа сообщили в департаменте транспорта столицы.

Станция, расположенная на Калужско-Рижской линии, будет закрыта для пассажиров 22 августа. На ней будет проводиться замена эскалаторов и реставрация вестибюля. Поскольку «Рижская» имеет только один выход, её придётся закрыть на всё время работ — на один год.

В информации указано, что на станции заменят три эскалатора, установленных в 1958 году и выработавших свой ресурс. Также вестибюлю будет возвращён исторический облик — проведена реставрация покрытия колонн, пола и потолка.

На время закрытия будут работать компенсационные маршруты автобусов, а также станция «Рижская» МЦД-2.

Читайте развитие сюжета: Для строительства новой станции МЦД предоставлен участок