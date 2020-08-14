Москва, , 10:45 — REGNUM В Москве и Подмосковье после прохлады и сырости на рабочей неделе в выходные дни (15−16 августа) установится тёплая солнечная погода. Дожди маловероятны, передают «Метеоновости».

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В субботу столичный регион окажется во власти антициклона. Температура воздуха ночью +10… +13 °С. Днем при северо-западном ветре воздух прогреется до +17… +18 °С.

В воскресенье ночью возможны туманы. Днем температура воздуха может повыситься до +20… +21 °С. Атмосферное давление немного выше нормы 750−752 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 14 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.

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