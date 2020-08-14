Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Петербурге зафиксировали еще 159 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб 14 августа. Это на один случай меньше, чем днем ранее, однако в целом, как уже признали в Смольном, улучшений по динамике прироста не наблюдается примерно с конца июля.

Более того, долгое время балансировав на 4−5-й позиции по суточному приросту носителей вируса среди регионов страны, Петербург к 14 августа поднялся на вторую строчку, опередив Московскую область, Свердловскую область и прочих ближайших «конкурентов». Теперь хуже показатель только у Москвы, которую Петербург по-прежнему обходит по суточной летальности.

За всё время пандемии в Северной столице официально зафиксировали 33 684 носителей вируса.

Выздоровели от COVID-19 за всё время 24 426 жителей, в том числе 72 пациента выписаны за последние сутки. Более 2,2 тыс. человек скончались.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у еще 5 065 человек в 83 регионах. Всего в стране выявили 912 823 случаев заражения.

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