Краснодар, , 10:44 — REGNUM 88 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом 14 августа сообщили в региональном оперативном штабе. Новые носители выявлены на территории 19 муниципалитетов региона, среди заразившихся — десять детей в возрасте от 11 месяцев до 16 лет.

«В Краснодаре заболели 27 человек, в Сочи — 10. По восемь случаев зафиксировано в Выселковском и Туапсинском районах. По пять — в Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. По три пациента выявлено в Анапе, Апшеронском и Кущевском районах, по два — в Абинском и Калининском», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта в Краснодарском крае в общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 9730 человек, 8320 пациентов выздоровели. В тяжёлом состоянии находятся 50 пациентов — 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, трое находятся на ЭКМО. Скончались 138 пациентов с подтверждённым заражением.