Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус SARS-CoV-2 подтвердили у жителей Арамильского и Ачитского ГО, Асбеста, Артемовского, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (45 случаев), ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила, Серова, Талицкого, Сысертского, Туринского и Пышминского ГО, Североуральска и Режа.

Теперь в регионе подтверждено более 23 097 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 августа 2020 года, в Свердловской области обследовали на коронавирус 1 022 788 человек.

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале от COVID-19 скончались более 360 человек