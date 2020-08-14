Самара, , 10:44 — REGNUM Мужчина предстанет перед судом в Самаре по обвинению в сбыте поддельных купюр. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, в конце прошлого года ранее не судимый мужчина 33 лет в Москве купил 180 фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей каждая. А чтобы легализовать часть фальшивых купюр, по мнению следователей, мужчина купил два дорогих сотовых телефона. При этом их продавец не знал о том, что купюры поддельные. Визуальное несоответствие денег продавец увидел лишь позже. Об этом он сообщил стражам порядка.

Этим временем, по версии следствия, обвиняемый зашел на крытый рынок Москвы и продал ранее купленные дорогостоящие гаджеты в торговом павильоне по продаже сотовых телефонов. За это он получил от продавца этого павильона 160 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчину задержали стражи порядка, когда он вернулся в Самару. В его квартире было обнаружено и изъято 138 поддельных купюр.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по факту хранения, сбыта поддельных купюр, мошенничества и легализации денег и другого имущества, приобретенных во время совершения преступления.

Сообщается, что сейчас обвиняемый находится под стражей. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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