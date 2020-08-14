Барнаул, , 10:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 85 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в правительстве региона.

Также за сутки выздоровели 124 человека, скончались четыре пациента с коронавирусом, в том числе двое — от COVID-19.

Всего в Алтайском крае по состоянию на 14 августа выздоровели 8752 человека. За весь период пандемии в регионе скончались 269 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Алтайском крае коронавирус был выявлен у 10 360 человек.