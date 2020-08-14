Москва, , 10:42 — REGNUM За последние сутки на территории России было выявлено 5065 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 912 823.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 114 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 15 498.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 722 964 человека вылечились от нового заболевания, 6568 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 231 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.