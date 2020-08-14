Магадан, Магаданская область, , 10:56 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов 14 августа подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правительства региона.

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Все ранее введённые ограничения, а также меры послабления остаются, но есть в постановлении уточнение: фразу «в единый день голосования» исключить из п.10, в котором говорится о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер при проведении различных публичных мероприятий.

Таким образом, колымчанам в единый день голосования 13 сентября можно не надевать маски.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года жители Колымы изберут депутатов Магаданской областной думы, городской думы, Собраний представителей всех городских округов.