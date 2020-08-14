Москва, , 10:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 5065 носителей коронавируса. Об этом 14 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны. Больше всего случаев в Москве — 688. Далее следуют Петербург — 159, Подмосковье — 156, Свердловская область — 154. В группе лидеров оказались также Ставрополье, Нижегородская и Ростовская области, Красноярский край.

Всего в России с начала распространения вируса выявили 912 823 случая заражения.