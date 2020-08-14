Москва, , 10:30 — REGNUM Медицинские работники лучше других должны осознавать тяжесть последствий из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, 14 августа сообщает ТАСС.

Он прокомментировал сообщение в СМИ о якобы нежелании большинства медиков получать вакцину против коронавируса. «Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались», — сказал Гинцбург.

По его словам, тяжелая форма заболевания может дать последствия на всю оставшуюся жизнь. Ученый считает, что есть два пути: получить вакцину или переболеть COVID-19.

Ранее некоторые российские СМИ опубликовали результаты опроса в приложении «Справочник врача». Согласно результатам опроса, более половины опрошенных не готовы принять новую вакцину.

Читайте также: Минздрав РФ опубликует данные об исследованиях вакцины от коронавируса