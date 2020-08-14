Кочубеевский район, Ставропольский край, , 10:29 — REGNUM За расследованием уголовного дела о смертельном ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка, которое произошло в селе Кочубеевское на Ставрополье 13 августа, будет следить инициативная группа из числа представителей общественности.

Она создана на стихийном сходе, который накануне вечером организовали местные жители. В нем участвовали более ста граждан, возмущенных произошедшим и требующих наказания для виновника ДТП.

«Мы понимаем, что жители возмущены происходящим, создана инициативная группа, с которой встретится и администрация, и правительство Ставропольского края. Держим ситуации на контроле», — сообщил телеканалу «СвоёТВ» глава муниципалитета Алексей Клевцов.

Он также добавил, что будет установлено, не был ли виновник ДТП когда-либо ранее замечен в каких-либо правонарушениях.

Напомним, ранее о том, что расследование дела по факту ДТП, которое было совершено 16-летним подростком, находится на контроле властей Ставрополья, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Он пообещал, что виновник понесет наказание за смертельную аварию и за то, что оставил пострадавшую без помощи, сбежав с места происшествия.

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