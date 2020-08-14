Углич, Ярославская область, , 10:27 — REGNUM В Угличе Ярославской области предприниматели выступили против проекта благоустройства центральной части города. Они записали видеообращение об этом к главе Угличского района Анатолию Курицыну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эскиз благоустройства в Угличе Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Углич стал победителем конкурса Минстроя по созданию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Работы запланированы в том числе и в парке Победы, который примыкает к причалу теплоходов. На центральной аллее парка более 15 лет располагаются предприниматели, торгующие сувенирами. Как утверждают предприниматели, по проекту зона торговли будет перенесена на улицу Ольги Берггольц. Это место бизнесмены называют нерентабельным.

Участники обращения утверждают, что говорили об этом главе района Анатолию Курицыну на встрече в январе 2020 года.

«Выслушав все доводы, вы пообещали оставить нас на прежних рабочих местах. Тогда возникает вопрос: почему на данный момент проект вернулся в свое изначальное состояние. Почему в проекте парка торговая зона вновь перенесена на улицу Ольги Берггольц? Почему ваш советник, занимающийся проектом Минстроя, Родионова Варя представила его без корректив, внесенных угличанами. Почему не были назначены общественные слушания? Разработка проекта была проведена с нарушением обязательной процедуры, учитывая, что парк входит в историческую часть города», — заявили предприниматели в своем видеообращении.

По словам предпринимателей, теплоходы в Угличе стоят недолго. У туристов мало свободного времени. Аллея, где идет торговля сейчас, находится на пути от причала в Угличский кремль. Большинство групп с теплоходов проходят по аллее. А улица Ольги Берггольц идёт по краю парка с противоположной от кремля стороны. Организованные группы заходят туда гораздо реже.

«Анатолий Геннадьевич, убрав торговлю с аллеи, перенеся ее на край парка в мертвую зону вы оставите нас без средств к существованию. Большинство предпринимателей будут вынуждены отказаться от рабочих мест. Просим вас вернуться к своему решению, оставив торговлю на диагональной аллее. Вы — наш глава, и только ваше решение может изменить ситуацию в защиту горожан», — заявляют предприниматели.

Сложности с проектами благоустройства Минстроя в Ярославской области возникают не впервые. Так в Переславле работы не могли начать из-за отсутствия согласования работ в зоне национального парка с Минприроды. В Ростове Великом работы затянулись до зимы. Теперь проект, получивший название «Портрет Дориана Грея», получил неоднозначную оценку жителей Углича.

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