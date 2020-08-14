Аддис-Абеба, , 10:32 — REGNUM Кенийский журналист Ясин Джума, который находится под стражей в Эфиопии с прошлого месяца, заразился коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение адвоката задержанного Кедира Булло.

В соответствии с заявлением, Джума должен был явиться в суд в столице страны, Аддис-Абебе, но не смог этого сделать из-за заражения SARS-CoV-2.

Напомним, что федеральный суд Эфиопии постановил освободить журналиста под залог на прошлой неделе, но в полиции Аддис-Абебы заявили, что они все еще расследуют обвинения против него и поэтому продолжат держать его под стражей. В связи с этим правозащитники выступили с призывом немедленного освобождения репортера.

Напомним, Джуму арестовали вместе с двумя эфиопскими журналистами. Им предъявили обвинения в подстрекательстве к межэтническому насилию и заговоре с целью убийства высокопоставленных эфиопских чиновников.

Все трое отрицают эти обвинения.

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