Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM За последние сутки в Ленинградской области зафиксировали 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 14 августа в федеральном оперштабе.

Днем ранее было подтверждено 29 фактов инфицирования. С 9 августа суточный показатель не поднимается выше 30 случаев.

Нарастающим итогом в регионе подтверждено 6318 фактов заражения коронавирусом. Выздоровели 4708 ранее заболевших жителей Ленобласти, в том числе 20 человек — за последние сутки.

Количество жертв COVID-19 за последние сутки не увеличилось и составляет 66 человек.

Напомним, в Ленобласти значительно смягчены ограничительные меры, и ни одного района не осталось в так называемой «красной» зоне по степени ограничений.

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