Санкт-Петербург, 14 августа 2020, 10:25 — REGNUM В Петербурге сделали еще 17 097 тестов на коронавирус за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 14 августа.
Этот показатель сопоставим с тем, о котором чиновники отчитывались днем ранее.
Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 511 человек, из них 159 — в обсерваторе, 145 — на самоизоляции.
В справочную службу по теме коронавируса обратилось 226 человек, в экстренную службу поступило 44 вызова, из них восемь перенаправили в скорую помощь, а пять — в полицию.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге от COVID-19 умерли еще 15 человек: опять хуже всех