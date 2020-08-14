Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге сделали еще 17 097 тестов на коронавирус за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 14 августа.

Этот показатель сопоставим с тем, о котором чиновники отчитывались днем ранее.

Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 511 человек, из них 159 — в обсерваторе, 145 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса обратилось 226 человек, в экстренную службу поступило 44 вызова, из них восемь перенаправили в скорую помощь, а пять — в полицию.

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