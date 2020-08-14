Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Свердловский областной суд не стал рассматривать уголовное дело о якобы взяточничестве начальника УМВД по Первоуральску (Свердловская область) Олега Грехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Дело в отношении Грехова и экс-полицейского Артёма П. вернули в прокуратуру. Там должны устранить обнаруженные в деле недостатки, которые исключают рассмотрение производства судом.

«Обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Грехов был задержан 7 ноября 2018 года в ходе совместной операции свердловского МВД и оперативников областного УФСБ. На время следствия руководитель отстранён от должности.

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