Тамбов, , 10:17 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 августа.

«24 новых случая сегодня. Из них: 7 мужчин, 17 женщин. Возраст заболевших от 21 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 24 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии заражение коронавирусом было выявлено у 6360 человек, в 2187 клинических проявлений не было. Выздоровели 5578 пациентов, скончались 44 человека.