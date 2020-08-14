Якутск, 14 августа 2020, 10:21 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 54 пациента, один — умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске подтверждён 41 случай заражения, остальные — в восьми районах республики.
На 14 августа в Якутии зарегистрировано 6596 носителей коронавируса, выздоровели 5173 пациента, умерли 60 человек.
С начала пандемии проведено 338 292 исследования на коронавирус.
В прошедшую неделю прирост по статистике заражений дали три социальных учреждения Якутии, где было выявлено 100 носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии разрешили занятия спортом на стадионах и в фитнес-залах.