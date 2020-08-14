Москва, , 10:12 — REGNUM Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении регулярных рейсов в швейцарскую Женеву. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе (один рейс в неделю по субботам)», — говорится в сообщении с указанием расписания.

Согласно расписанию, рейс из Москвы в Женеву будет вылетать в 13:50 с приземлением в 16:40 по местному времени, а из Женевы в Москву вылет будет происходить в 18:25 с прилётом в 23:00 местного времени.

Отмечается также, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.