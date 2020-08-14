Ташкент, , 10:11 — REGNUM На территории Тудакульского водохранилища Навоийской области Узбекистана откроется новый туристический курорт. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета Узбекистана по развитию туризма.

Стоимость пляжа, курортного оздоровительного комплекса и аквапарка составляет $6 млн. На территории курорта также находится бассейн, гостиница на 50 мест, ресторан, спа-салон и другие объекты. Курорт откроется 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа правительство Узбекистана приняло постановление, направленное на восстановление и развитие туристической отрасли.

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