Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В Новосибирске обсерваторы перестали принимать пациентов на двухнедельную изоляцию 1 августа. Это значит, что сегодня, 14 августа, будут выписаны последние посетители. Муниципальные учреждения вернутся к работе в прежнем режиме. Об этом «Вестям Новосибирск» сообщили в городской администрации. «Учреждения, на базе которых были организованы обсерваторы, готовятся возобновить свою работу в прежнем режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — уточнили в мэрии.

Напомним, что, по данным на утро сегодня, 14 августа, в Новосибирской области зарегистрировано 10 518 случаев заражения коронавирусом, 9085 пациентов выписаны с выздоровлением.