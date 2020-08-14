Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Жители грузинского села Силаури в крае Гурия 13 августа провели акцию протеста против добычи песка и гравия в реке Супса. Об этом сообщает телеканал «Рустави».

По данным журналистов, протестующие заявили, что техника добывающих компаний разрушает дороги, а колодцы местных жителей пересыхают. По мнению участников акций, недопустимо, чтобы в одной местности инертные материалы добывали одновременно две компании.

Там работают фирмы QMC и «Три брата». Протестующие потребовали, чтобы осталась работать только одна из них. Жители во время акции перекрыли дорогу, но сотрудники полиции вскоре это пресекли.

Сообщается, что от добывающих компаний не последовало реакции на протест местного населения.