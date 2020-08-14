Москва, 14 августа 2020, 10:06 — REGNUM Есть лишь два способа избежать заражения коронавирусом — либо переболеть COVID-19 в тяжёлой форме, либо провакцинироваться. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Врачи московской клиники
Врачи московской клиники
Mos.ru

«Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться», — сказал Гинцбург агентству ТАСС.

По его словам, тяжёлая форма COVID-19 с большой долей вероятности повлечёт за собой последствия на всю жизнь либо даже смертельный исход.

Гинцбург ещё раз подчеркнул, что все необходимые исследования вакцина прошла согласно российским стандартам, а все данные будут опубликованы в ближайшее время. Специалист подчеркнул, что с точки зрения закона и положений всё выполнено в полном объёме, а всё остальное превращается в «некий пиар и конкуренцию за рынок».