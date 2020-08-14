Симферополь, , 10:04 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 — при скрининге здорового населения, 1 случай — завозной из Украины», — написал Аксёнов.

За период пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1664 человек, 1162 из них выздоровели, 19 пациентов скончались.