Тбилиси, , 10:02 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом. Эти данные 14 августа разместили на сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксировано 1306 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 17 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Теперь их 1085, или 83% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7635 человек, в стационаре — 334.

Стоит отметить, что в августе в Грузии выросло количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки по сравнению с прошлым месяцем. По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, ухудшение эпидемиологической обстановки произошло в связи со смягчением карантинных ограничений. Он добавил, что небольшой рост темпов распространения коронавируса в стране был ожидаем.

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