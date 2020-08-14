Ульяновск, , 09:58 — REGNUM В Ульяновской области планируют поэтапно возвращать в профильный режим работы больницы, которые ранее перепрофилировали под приём пациентов с коронавирусом. Данный вопрос был обсуждён на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Один из основных вопросов касался восстановления профильной деятельности медицинских учреждений. Министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин отметил, что в настоящее время в регионе свободно 40% коечного фонда, поэтому возможно поэтапное возвращение в «обычный режим работы» перепрофилированных ранее больниц. В первую очередь это коснётся учреждений, где небольшое число пациентов с COVID-19 — больниц в Новомалыклинском, Николаевском и Старомайнском районах.

Данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии с апреля по настоящее время 53 тыс. жителей получили адресную продуктовую помощь, в их числе — пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Напомним, в регионе официально выявлено 10 526 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются 2964 человека.

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