Кызыл, , 09:54 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 6463. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 20 новых носителей.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,9. В стационарах региона находятся 63 тяжёлых пациента, пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписан с выздоровлением 101 пациент, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 84. За весь период выздоровело 5870 или 90,8% больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрировано также 124 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. В 70 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19.

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