Воронеж, , 09:53 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 13 августа. В общей сложности в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 12 465 человек.

Выздоровевшими за сутки признаны 183 человека. Всего выписаны с выздоровлением после коронавируса 10 693 пациента, у которых заражение было подтверждено тестами, и 2075 с диагнозом, подтверждённым КТ.

Скончались за минувшие сутки ещё два пациента с коронавирусом, всего жертвами осложнений после инфекции в регионе стали 109 человек.