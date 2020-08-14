Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге проведут в каждом классе образовательных учреждений праздники в начале нового учебного года. Об этом заявила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева на пресс-конференции.

Ранее в мэрии сообщали, что праздничных линеек в школах решили не проводить, чтобы не допустить большого скопления людей. Вместо этого проведут «праздники по каждому классу отдельно».

«Такой формат ограничен рамками одного образовательного коллектива, что позволит не допустить пересечения детей из разных классов», — сказала Сибирцева.

Все школы города начнут работу в общем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге потратили 250 млн рублей на подготовку школ к 1 сентября 2020 года.

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